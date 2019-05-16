Вертолёт Ми-2 экстренно сел в Подмосковье

Воздушное судно летело с завода, где проходило капремонт, и должно было совершить дозаправку в Вязьме, чтобы долететь до Витебска.

Вертолёт Ми-2, который принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), экстренно сел в районе деревни Желябино Красногорского района Подмосковья. Об этом Лайфу рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Воздушное судно вылетело с завода МАРС, где находилось на ремонте, и должно было совершить дозаправку в Вязьме и направиться в Витебск. Экстренное приземление произошло из-за потери тяги одного из двигателей. Неполадку вовремя заметил капитан экипажа и по регламенту посадил летательный аппарат. Поломку будут устранять сотрудники завода, на котором выполнялся капремонт. Они уже выехали на место экстренной посадки.

Ранее сообщалось, что жёсткую посадку совершил вертолёт Robinson-44 в Воронежской области.