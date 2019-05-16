В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Мужчину привезли в больницу на скорой, но в приёмном отделении решили придраться к неверно оформленному направлению на госпитализацию.

Вопиющая ситуация произошла во время майских праздников в Перми. Фельдшер неотложки снял на видео, как врач городской клинической больницы № 4 отказывается принять пациента, которого доставили после вызова скорой. Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.

Чтобы хоть как-то привлечь врача к ответственности за неоказание помощи больному, неравнодушный фельдшер потребовал, чтобы тот написал официальный отказ от госпитализации. Тот оформлять бумаги отказался и в грубой форме выставил автора видео из своего кабинета.

К слову, главврач ГКБ № 4 Андрей Ронзин в разговоре с журналистами признал ошибку подчинённого. Он пообещал, что с врачом будет проведена профилактическая беседа, а также заверил, что пациента всё-таки госпитализировали, поэтому "конфликт исчерпан".

— Меня никто не переубедит. И я считаю недопустимым поведение нашего врача, который в грубой форме общался с фельдшером и пациентами, — добавил он.

А ранее Лайф рассказывал, как на Урале врачи взяли с онкобольного 50 тысяч рублей за бесплатный протез. В итоге мужчина скончался без него. Ситуацией занялись правоохранительные органы.