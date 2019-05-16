Украинский аналитик рассказал, почему Зеленский не будет слушать Коломойского

Читайте также

Украинский аналитик рассказал, почему Зеленский не будет слушать Коломойского

252

Игорь Коломойский. Фото: © РИА "Новости"

По мнению Александра Охрименко, бизнесмен не представляет никакого интереса для победителя президентских выборов.

Олигарх Игорь Коломойский вряд ли сможет войти в команду избранного президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью НСН выразил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Он считает, что бизнесмену предстоит найти своё место в финансовой или политической картине Украины. В частности, по словам Охрименко, он будет вести переговоры с другими олигархами.

У нас очень демонизируют Коломойского, хотя он лишь один из украинских олигархов, но не самый богатый и не самый сильный, — говорит эксперт.

Он заверил, что участие Зеленского в выборах президента Украины финансировали совершенно другие люди, а не Коломойский.

До выборов Коломойский предложил Зеленскому только один ТВ-канал, и на сегодня "1+1" никакого интереса для президента не представляет, — сказал глава Украинского аналитического центра, добавив, что ничего другого олигарх не может предложить избранному президенту Незалежной.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Коломойский вернулся на Украину, но чем займётся в первую очередь, не знает.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×