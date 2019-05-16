Украинский генерал предрёк кровавые последствия от войны с Россией

Читайте также

Украинский генерал предрёк кровавые последствия от войны с Россией

2256

Фото © РИА "Новости" / Александр Максименко

Офицер заверил, что сейчас разворачивать операцию вблизи российской границы слишком рискованно.

Бывший замглавы украинского Генштаба Игорь Романенко считает, что военное столкновение России и Украины может привести к настоящей кровавой бойне. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По мнению генерала, в лучшие времена Украина могла бы решить конфликт на востоке страны "за несколько недель", однако сейчас разворачивать операцию вблизи российской границы слишком рискованно.

Будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Мы понимаем, что военное превосходство у России больше, — заявил Романенко.

К слову, другой украинский генерал недавно подсчитал, что на возвращение Донбасса стране армии Незалежной понадобится "меньше суток". Однако Киев этого не делает якобы с благородной целью: мол, государство определило, что "основной путь получения победы — политико-дипломатический".

Ранее Лайф рассказывал, как Украина похвасталась "тайной" операцией на Азовском море, правда, никаких доказательств проведённых манёвров не предоставила.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×