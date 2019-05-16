Украинский генерал предрёк кровавые последствия от войны с Россией

Офицер заверил, что сейчас разворачивать операцию вблизи российской границы слишком рискованно.

Бывший замглавы украинского Генштаба Игорь Романенко считает, что военное столкновение России и Украины может привести к настоящей кровавой бойне. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По мнению генерала, в лучшие времена Украина могла бы решить конфликт на востоке страны "за несколько недель", однако сейчас разворачивать операцию вблизи российской границы слишком рискованно.

— Будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Мы понимаем, что военное превосходство у России больше, — заявил Романенко.

К слову, другой украинский генерал недавно подсчитал, что на возвращение Донбасса стране армии Незалежной понадобится "меньше суток". Однако Киев этого не делает якобы с благородной целью: мол, государство определило, что "основной путь получения победы — политико-дипломатический".

Ранее Лайф рассказывал, как Украина похвасталась "тайной" операцией на Азовском море, правда, никаких доказательств проведённых манёвров не предоставила.