В массовой аварии из восьми авто на Ставрополье погибло два человека

Крупная авария произошла на трассе Минеральные Воды — Кисловодск в Ставропольском крае. В ДТП попали восемь автомобилей. Как уточняет региональное управление ГИБДД, жертвами столкновения стали два человека.

— Произошло столкновение двух грузовых "газелей", "нивы", "шевроле-нивы", "мазды", "тойоты-аутлендер", BMW X6 и "лады-калины", — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД допускают, что аварию могло спровоцировать задымление от горящих полей. Данных о том, есть ли в аварии пострадавшие, пока нет.