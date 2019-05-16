В массовой аварии из восьми авто на Ставрополье погибло два человека

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В массовой аварии из восьми авто на Ставрополье погибло два человека

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Крупная авария произошла на трассе Минеральные Воды — Кисловодск в Ставропольском крае. В ДТП попали восемь автомобилей. Как уточняет региональное управление ГИБДД, жертвами столкновения стали два человека.

Произошло столкновение двух грузовых "газелей", "нивы", "шевроле-нивы", "мазды", "тойоты-аутлендер", BMW X6 и "лады-калины", — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД допускают, что аварию могло спровоцировать задымление от горящих полей. Данных о том, есть ли в аварии пострадавшие, пока нет.

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