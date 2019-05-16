"Аэрофлот" отменил рейс из Брюсселя в Москву из-за забастовки диспетчеров

Протест затронул все прибывающие или вылетающие рейсы из бельгийских аэропортов.

Рейс "Аэрофлота" из Брюсселя в Москву отменён сегодня из-за забастовки авиадиспетчеров службы Skeyes, контролирующей воздушный трафик в Бельгии. Об этом сообщает ТАСС.

Забастовка проходит с 9:30 до 13:00 по местному времени и затронула все рейсы, прибывающие или вылетающие из аэропортов Бельгии. Уже известно, что произошло более 60 подобных случаев.

Причиной забастовки, как сообщает местный телеканал RTBF, стали разногласия относительно рабочей нагрузки и численности персонала между сотрудниками службы и её руководством.

Ранее сообщалось, что президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить правомерность отмены "Аэрофлотом" рейсов самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).