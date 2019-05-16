Путин рассказал о пользе критики

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Путин рассказал о пользе критики

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Фото © Life / Павел Баранов

Конструктивные замечания помогают оценить усилия, сделать выводы и вскрыть ошибки.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ, порассуждал об отношении чиновников к критике. Глава государства считает нормальным, что многие из них тяжело переносят негативную оценку своей работы. Однако есть, по словам Путина, особый тип профессионалов, которые критику только приветствуют.

Критику любят только очень умные люди, нацеленные на реальный результат, — подчеркнул глава государства. — Конструктивная критика помогает оценить собственные усилия, сделать выводы, ошибки какие-то вскрыть.

Путин добавил, что порой власти вынуждены идти на непопулярные меры, за что им приходится выслушивать критические замечания в обществе.

Понятно, что может что-то не нравиться, но надо набраться мужества это сделать. Если мы действительно любим то дело, которому служим, — указал он.

Прямую трансляцию с выступления Путина на форуме ОНФ смотрите здесь.

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