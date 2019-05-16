Путин рассказал о пользе критики

Конструктивные замечания помогают оценить усилия, сделать выводы и вскрыть ошибки.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ, порассуждал об отношении чиновников к критике. Глава государства считает нормальным, что многие из них тяжело переносят негативную оценку своей работы. Однако есть, по словам Путина, особый тип профессионалов, которые критику только приветствуют.

— Критику любят только очень умные люди, нацеленные на реальный результат, — подчеркнул глава государства. — Конструктивная критика помогает оценить собственные усилия, сделать выводы, ошибки какие-то вскрыть.

Путин добавил, что порой власти вынуждены идти на непопулярные меры, за что им приходится выслушивать критические замечания в обществе.

— Понятно, что может что-то не нравиться, но надо набраться мужества это сделать. Если мы действительно любим то дело, которому служим, — указал он.

Прямую трансляцию с выступления Путина на форуме ОНФ смотрите здесь.