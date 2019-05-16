Врачи заявили, что россияне объедаются сахаром, но недоедают овощей и фруктов

Подобное питание может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету, подагре.

В рационе россиян очень много сахара, животного белка и жира, при этом недостаточно овощей, фруктов, ягод и молочных продуктов. Такие данные привела на Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии главный эксперт экспертного совета ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Алла Погожева.

— К сожалению, структура питания населения нашей страны оставляет желать лучшего. Мы недоедаем картофеля, овощей, бахчевых, фруктов, ягод, также молока, молочных продуктов. Но, к сожалению, перебираем сахар, кондитерские изделия и животные продукты, — цитирует эксперта РИА "Новости".

По словам Погожевой, в России лишний вес имеют около 54% мужчин и 59% женщин, а ведь избыточная масса тела сокращает жизнь на пять лет. Ожирение в тяжёлых формах уменьшает её уже на 15 лет.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала Лайфу, что считает длинную российскую зиму, плохую экологию и дефицит покупательской способности причиной ожирения сограждан. Сами россияне в опросе заявили, что хотели бы путешествовать, а не тратить деньги на еду, хоть и минимальный набор продуктов подорожал на 35% за пять лет.