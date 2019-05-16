Президент России Владимир Путин заявил, что ещё больше детей должны получить бесплатное питание в школах. Об этом высказался российский лидер на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

— Во-первых, конечно, хотелось бы расширить серьёзным, существенным образом количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием, — заявил глава государства.

Президент добавил, что для начала нужно посчитать объёмы финансирования и его источники.

Высказался Владимир Путин и насчёт контроля за предоставлением бесплатных учебников. Лидер страны призвал не допустить в этом вопросе мухлежа и жульничества.