Сотни тысяч фанатов "Игры престолов" потребовали переснять последний сезон

По мнению этих зрителей, культовый сериал заслуживает более осмысленного финала.

Более 270 тысяч фанатов "Игры престолов" подписали петицию в адрес HBO, в которой требуют переснять финальный сезон сериала. По мнению зрителей, к работе следует привлечь более компетентных сценаристов.

— Дэвид Бениофф и Ди-Би (Дэниел) Уайсс показали себя некомпетентными сценаристами в условиях, когда у них нет исходного материала, то есть книг, на которые можно опираться, — написал автор петиции, размещённой на Change.org

Он отметил, что последний сезон сериала должен быть более осмысленным, и призвал HBO оправдать его ожидания.

Напомним, HBO начал премьерный показ последнего сезона "Игры престолов" 14 апреля. Финальная серия ожидается 20 мая. Российские букмекеры ставят на смерть Дейенерис Таргариен в финальной части телесериала.