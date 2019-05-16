В Интернет просочились секретные сведения о российских спутниках

Это название аппаратов, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков.

Секретные данные о российских космических аппаратах, программа их создания и планы по их запуску оказались незаконно размещены на одном из сайтов Рунета в открытым доступе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Оказалось, что данные взяты из презентации ПАО "Сатурн", которая готовилась для закрытого мероприятия в феврале этого года. Организация занимается разработкой солнечных и аккумуляторных батарей для отечественных космических аппаратов и управляется "Роскосмосом".

— Это было определённое сообщение на конференции, которое не должно было выйти... Мы будем предпринимать соответствующие действия к тому, кто это выложил, — рассказал агентству главный конструктор по литийионным аккумуляторам ПАО "Сатурн" Сергей Лихоносов.

Из опубликованных данных можно узнать название аппаратов, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков, количество спутников.

Несколько недель назад Лайф сообщал, что на орбите вышел из строя спутник навигационной системы ГЛОНАСС.