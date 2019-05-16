Адвокат рассказал об эмоциональном состоянии Мамаева перед апелляцией

Юрист отметил, что его подзащитный продолжает поддерживать спортивную форму, так как после выхода из СИЗО планирует продолжить карьеру.

Футболист Павел Мамаев перед апелляцией на вынесенный приговор находится в спокойном эмоциональном состоянии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката полузащитника "Краснодара" Игоря Бушманова.

Апелляционная жалоба будет направлена в Пресненский суд Москвы 25 мая. До её рассмотрения Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться в СИЗО.

— Павел сейчас абсолютно спокоен и рассчитывает на то, что апелляционная инстанция уже окончательно учтёт все доводы стороны защиты и примет более справедливое законное решение, — рассказал юрист.

Бушманов добавил, что его подзащитный поддерживает спортивную форму, так как после выхода из СИЗО намерен продолжить карьеру.

Напомним, что спортсмены находятся в СИЗО с октября 2018 года, после того как устроили сразу две драки. 8 мая Кокорину и Мамаеву вынесли приговоры: они получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима соответственно.