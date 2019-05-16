В "Рособоронэкспорте" назвали оружие, интересующее иностранцев больше всего

Гендиректор корпорации отметил, что Россия ведёт переговоры как о покупке, так о модернизации комплексов, которые имеются на вооружении у партнёров.

Зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь" больше всего заинтересовали иностранных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

По его словам, интерес проявляется также к комплексам С-400 и "Тор-М2".

— Мы активно проводим переговоры как о покупке новых ракетных комплексов, так и о модернизации комплексов, которые имеют на вооружении наши партнёры, — рассказал он.

Напомним, что зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, в частности, планируют купить Турция и Ирак, а что касается "Тор-М2", то этот комплекс испытан в реальном бою. Испытания проходил и новейший "Панцирь".