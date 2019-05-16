Горе-угонщика самолёта "Аэрофлота" отправили в психбольницу

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Горе-угонщика самолёта "Аэрофлота" отправили в психбольницу

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Павел Шаповалов. Фото: ©РИА "Новости"/Артур Борисов

Он пытался убедить экипаж долететь до Афганистана, а позже признался, что "ему туда не надо".

Житель Сургутского района Павел Шаповалов, который пытался угнать лайнер "Аэрофлота", теперь будет проходить лечение в психиатрической клинике Екатеринбурга. При этом он останется под арестом до 21 июля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Срок содержания под стражей продлён с переводом в психиатрическую больницу до 21 июля, говорится в сообщении.

Лайф рассказывал, что 22 января 2019 года мужчина летел из Сургута в Москву. Во время полёта он пытался прорваться в кабину пилотов и требовал взять курс на Афганистан.

По словам пассажиров, стюардессы вели себя профессионально и не допускали паники. Командир самолёта решил приземлиться в Ханты-Мансийске, где Шаповалова задержали.

Позже он заявил, что якобы принимал участие в терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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