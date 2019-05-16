Полиция Воронежа не нашла нарушения в перевозке тела мужчины на крыше "Волги"

Ранее в соцсетях разлетелись фотографии легкового автомобиля, на багажнике которого лежит завёрнутое в мешок тело с торчащими ногами.

Полиция Воронежа не нашла нарушения в перевозке тела скончавшегося молодого человека на крыше "Волги".

Фотографиями этого автомобиля жители города с ужасом делились в соцсетях. На багажнике "Волги" лежало завёрнутое в мешок тело с торчащими ногами.

Как выяснил Лайф, семья погибшего живёт в одном из сёл Каширского района Воронежской области. Молодой человек покончил с собой, и его мать, не имея возможности вызвать перевозку, попросила соседа отвезти тело на судебно-медицинскую экспертизу в областной центр.

— Мы его попросили отвезти, он всегда возил, в принципе. Потом говорили ему, что пусть положит в багажник. А он взял и положил на крышу. Но это он себя опозорил, ещё ехал и музыку слушал громко, — сказала Лайфу мать покойного.

Ранее Лайф сообщал, что в детсаду под Воронежем мальчик отравился крысиным ядом.