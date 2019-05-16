Путин поручит разобраться, почему онкобольной из Крыма отказали в химиотерапии

Читайте также

Путин поручит разобраться, почему онкобольной из Крыма отказали в химиотерапии

39

Фото: ©РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин поручит разобраться, почему онкобольной жительнице Севастополя Елене Красулиной отказали в химиотерапии. На медиафоруме ОНФ российскому президенту сообщили, что впоследствии она скончалась дома, так и не получив необходимой ей помощи.

Я вас уверяю, мы это так с вами не оставим, обязательно посмотрим, что там происходило на самом деле, — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что будет дана правовая оценка действиям всех должностных лиц, которые участвовали в этой ситуации.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×