Путин предложил провести опрос населения о строительстве храма в Екатеринбурге

Глава государства убеждён, что власти должны учесть мнение местных жителей и непременно найти решение.

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация в Екатеринбурге, где местные жители протестуют против строительства храма на месте сквера у драмтеатра, должна быть решена цивилизованным демократическим путём. Об этом глава государства заявил на медиафоруме ОНФ, отвечая на вопрос уральского журналиста.

Российский лидер признался, что немного удивился, узнав об акциях протеста, ведь храм, по его словам, "должен объединять, а не разъединять".

— Как правило, люди просят построить храм, а тут возражают, — отметил российский лидер. — Но если речь идёт о жителях микрорайона, нужно их мнение учесть.

Путин призвал сделать шаги для решения вопроса с соблюдением интересов обеих сторон: например, провести опрос жителей района, где хотят построить храм, и тогда меньшинство должно подчиниться большинству. В этом, по словам президента, и состоит один из принципов демократии.

— Нужно не перетягивать канат, а сесть и договориться, — подчеркнул глава государства. — Власти города должны найти решение.

Ранее о проблеме высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она пообещала, что возьмёт на контроль ситуацию с протестными акциями, участники которых выступают против строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.