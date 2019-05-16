Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чиновников должен быть особый спрос, если они что-либо нарушают. Об этом российский лидер сказал на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость".

— Человек, когда идёт на государственную или муниципальную службу, должен понимать, что на его плечах особая ответственность перед людьми и с него спрос строже, чем с кого бы то ни было другого. Так же как у владельца средства повышенной опасности — машины. Если ДТП происходит, на нём больше ответственности, — пояснил российский президент.

Глава государства добавил, что мнения о том, что на чиновниках большая ответственность, в связи с чем они должны отвечать по-особому, придерживаются во всех странах.