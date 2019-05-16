Учёные планируют сделать "Армату" ещё сильнее с помощью роботов и дронов

По мнению инженеров, у машины есть недостаток —плохое зрение. Его можно исправить с помощью беспилотников.

Инженеры Саратовского государственного технического университета имени Гагарина предложили усовершенствовать российский боевой танк "Армата". Об этом сообщает News.ru.

В планах добавить в "Армату" две бронекапсулы, в которых будут находиться операторы роботов и беспилотников. Дроны предлагается связать с танком тонким кабелем для исключения радиоэлектронных помех. Но может быть обеспечен и свободный полёт.

— По сути, мы получим полноценный танковый взвод и устраним основной недостаток такой машины — плохое зрение. Беспилотники и роботы обеспечат информативность, управление, защиту экипажа, увеличение боевой мощи, — рассказал доцент СГТУ Александр Клюжин.

В качестве роботов, управляемых дистанционно, могут выступать боевые машины поддержки танков с огнемётами. Предполагается, что во время сражений "Армата" пойдёт позади них, чтобы оставаться в безопасности.

"Армата" была создана на Уралвагонзаводе. Одним из главных достоинств является броня. Однако, по словам разработчиков, у танка ещё и превосходная скорость передвижения. Лайф рассказывал, как "Армату" сравнивали даже с гоночным болидом.