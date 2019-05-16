Мите Алешковскому не вернули платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус"

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Мите Алешковскому не вернули платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус"

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Фото: © Facebook / Митя Алешковский

Авиаперевозчик забрал бонусы у блогера за критику в свой адрес в социальных сетях.

Блогер и журналист Дмитрий (Митя) Алешковский не получит назад свой платиновый статус в бонусной программе "Аэрофлота". В этом ему отказал Пресненский суд Москвы. По словам адвоката Алешковского Дмитрия Джулая, на заседании ему и ответчику буквально не давали сказать ни слова.

Что на первом заседании, что на втором суд постоянно перебивал меня, перебивал моего доверителя. Сегодня мне не дали толком огласить мои возражения, мои отзывы на возражения ответчика, — сказал Джулай Лайфу.

Напомним, Дмитрий Алешковский подал иск к ПАО "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в бонусной программе авиакомпании и накопленные мили.

А забрали их у Алешковского после того, как он раскритиковал генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева за запрет на использование сотрудниками авиакомпании в офисных помещениях мобильных телефонов.

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