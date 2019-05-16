Мите Алешковскому не вернули платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус"

Авиаперевозчик забрал бонусы у блогера за критику в свой адрес в социальных сетях.

Блогер и журналист Дмитрий (Митя) Алешковский не получит назад свой платиновый статус в бонусной программе "Аэрофлота". В этом ему отказал Пресненский суд Москвы. По словам адвоката Алешковского Дмитрия Джулая, на заседании ему и ответчику буквально не давали сказать ни слова.

— Что на первом заседании, что на втором суд постоянно перебивал меня, перебивал моего доверителя. Сегодня мне не дали толком огласить мои возражения, мои отзывы на возражения ответчика, — сказал Джулай Лайфу.

Напомним, Дмитрий Алешковский подал иск к ПАО "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в бонусной программе авиакомпании и накопленные мили.

А забрали их у Алешковского после того, как он раскритиковал генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева за запрет на использование сотрудниками авиакомпании в офисных помещениях мобильных телефонов.