Синоптики предупредили о заморозках в Москве

Читайте также

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

23

Фото: © Агентство "Москва"

А вот в предстоящие выходные, напротив, ожидается тёплая майская погода. Воздух прогреется до плюс 20 градусов.

В ночь на 17 мая в Москве синоптики прогнозируют заморозки. В столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, температура воздуха может понизиться до минус двух градусов. При этом отступят осадки, небо прояснится.

А вот в предстоящие выходные, напротив, ожидается тёплая майская погода. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Осадков не ожидается.

Также синоптики сегодня рассказали о погоде в России в июне.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×