Синоптики предупредили о заморозках в Москве

А вот в предстоящие выходные, напротив, ожидается тёплая майская погода. Воздух прогреется до плюс 20 градусов.

В ночь на 17 мая в Москве синоптики прогнозируют заморозки. В столичном регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозам, температура воздуха может понизиться до минус двух градусов. При этом отступят осадки, небо прояснится.

А вот в предстоящие выходные, напротив, ожидается тёплая майская погода. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Осадков не ожидается.

Также синоптики сегодня рассказали о погоде в России в июне.