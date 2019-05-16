Путин пообещал приехать на Чукотку

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Путин пообещал приехать на Чукотку

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

По словам главы государства, этот регион имеет все шансы для развития и хорошие проекты.

Президент России Владимир Путин пообещал приехать на Чукотку. Об этом он рассказал, выступая на медиафоруме ОНФ.

Пока нет. Всё больше встречаемся в Сочи. На Чукотке обязательно побываю, — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, удалось ли ему побывать на Чукотке.

Он отметил, что этот регион имеет все шансы для развития и хорошие проекты.

О своём желании посетить Чукотку глава государства заявлял ещё в апреле 2017 года, выступая на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге.

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