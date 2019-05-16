Путин рассказал, как на руках носил соседку на пятый этаж в доме без лифта

Российскому президенту Владимиру Путину на медиафоруме ОНФ пожаловались на то, что семья ветеранов семь месяцев не могла выйти из дома в Пензе из-за ремонта лифта. Глава государства назвал это безобразием и заодно рассказал, как сам носил соседку на руках, так как в их доме не было подъёмника.

— Я жил без лифта до тридцати с лишним лет. Соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие моменты, — рассказал президент.

Сегодня российский лидер принял участие в медиафоруме ОНФ. На пленарном заседании поднимались темы медицины, образования, нацпроектов и т.д.