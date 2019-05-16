Алешковский прокомментировал Лайфу решение суда по его иску к "Аэрофлоту"

Блогер допустил, что будет оспаривать отказ ему в возвращении платинового статуса клиента.

Журналист и блогер Дмитрий Алешковский прокомментировал Лайфу отказ суда обязать "Аэрофлот" вернуть ему платиновый статус в своей программе лояльности.

— 29-я статья конституции не является основанием для того, чтобы удовлетворить мои права. Не знаю, как-то так, — сказал Алешковский.

Он допустил, что будет бороться. Решение о том, подавать ли апелляцию, примет после консультации с адвокатом.

Тот ранее рассказал Лайфу, что на судебном процессе его всё время перебивали и не давали объяснить свою позицию.

Ранее Алешковский заявлял, что его тяжба с "Аэрофлотом" — это вопрос не восстановления миль, а восстановления прав пассажиров, ведь таких случаев очень много.