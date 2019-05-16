Жительница Новосибирска во время квеста упала с лестницы и сломала ногу

Однако организатор игры не торопится выплачивать компенсацию. По словам пострадавшей, ей заявили: "Ну не со второго же этажа упала и позвоночник сломала".

Жительница Новосибирска Елена Чуркина во время прохождения квеста "Охота в темноте" упала с лестницы и сломала лодыжку. Подробностями происшествия она поделилась с Лайфом.

По словам девушки, в игровой комнате, где находилось ещё шесть человек, была полная темнота. Рядом с ней стоял администратор с прибором ночного видения, чтобы следить за безопасностью. Но почему-то сотрудник квеста не предостерёг её.

— Упала с лестницы, сложно было понять, что за возвышенность, так как они свет не включали. Я сказала, что упала, администратор не стал включать свет, — рассказала девушка.

Сильной боли девушка сперва не почувствовала. Сама добралась до травмпункта. Медики сделали заключение — перелом. Ущерб здоровью она оценила в 50 тысяч рублей и написала руководству квеста претензию. Бизнесмен ответил потерпевшей отказом. Ей указали на то, что она подписала согласие на отказ от претензий в случае травм.

— Ну не со второго же этажа упала и позвоночник сломала, — заявил директор квеста, уверяет пострадавшая.

По словам предпринимателя Ильи Ледяева, сейчас ведутся переговоры с пострадавшей. Бизнесмен также заверил, что они "на пути к мирному разрешению ситуации". А персонал прошёл дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Тем временем в Обществе защиты прав потребителей считают, что закон может оказаться на стороне Елены Чуркиной. То, что пострадавшая подписала согласие на отказ от претензий в случае травм, по мнению юристов, может ничего не значить.

— Большинство считают, если они подписали этот документ, то думают, что они никому ничего не должны. Это "согласие" можно совершенно смело подписывать, потому что в любом суде оно ничтожно. То, что она подписала, можно расценивать как правило оказания услуги, — заявил Дмитрий Лесняк, адвокат, эксперт Общества защиты прав потребителей.

Отметим, это далеко не первый негативный случай, связанный с прохождением квестов. В апреле Лайф рассказывал, как восьмилетний мальчик после участия в игре "Тень маньяка" два дня не мог спать и ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.