Жительница Новосибирска во время квеста упала с лестницы и сломала ногу

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Жительница Новосибирска во время квеста упала с лестницы и сломала ногу

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Фото: © Соцсети / Елена Чуркина

Однако организатор игры не торопится выплачивать компенсацию. По словам пострадавшей, ей заявили: "Ну не со второго же этажа упала и позвоночник сломала".

Жительница Новосибирска Елена Чуркина во время прохождения квеста "Охота в темноте" упала с лестницы и сломала лодыжку. Подробностями происшествия она поделилась с Лайфом.

По словам девушки, в игровой комнате, где находилось ещё шесть человек, была полная темнота. Рядом с ней стоял администратор с прибором ночного видения, чтобы следить за безопасностью. Но почему-то сотрудник квеста не предостерёг её.

<p>Пострадавшая. Фото: <strong>© Соцсети / Елена Чуркина</strong></p>

Упала с лестницы, сложно было понять, что за возвышенность, так как они свет не включали. Я сказала, что упала, администратор не стал включать свет, рассказала девушка.

Сильной боли девушка сперва не почувствовала. Сама добралась до травмпункта. Медики сделали заключение — перелом. Ущерб здоровью она оценила в 50 тысяч рублей и написала руководству квеста претензию. Бизнесмен ответил потерпевшей отказом. Ей указали на то, что она подписала согласие на отказ от претензий в случае травм.

Ну не со второго же этажа упала и позвоночник сломала, заявил директор квеста, уверяет пострадавшая.

По словам предпринимателя Ильи Ледяева, сейчас ведутся переговоры с пострадавшей. Бизнесмен также заверил, что они "на пути к мирному разрешению ситуации". А персонал прошёл дополнительный инструктаж по технике безопасности.

Тем временем в Обществе защиты прав потребителей считают, что закон может оказаться на стороне Елены Чуркиной. То, что пострадавшая подписала согласие на отказ от претензий в случае травм, по мнению юристов, может ничего не значить.

Большинство считают, если они подписали этот документ, то думают, что они никому ничего не должны. Это "согласие" можно совершенно смело подписывать, потому что в любом суде оно ничтожно. То, что она подписала, можно расценивать как правило оказания услуги, — заявил Дмитрий Лесняк, адвокат, эксперт Общества защиты прав потребителей.

Отметим, это далеко не первый негативный случай, связанный с прохождением квестов. В апреле Лайф рассказывал, как восьмилетний мальчик после участия в игре "Тень маньяка" два дня не мог спать и ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

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