Путин ответил на вопрос о возможности визита Далай-ламы в Россию

Президент РФ отметил, что в стране одинаково относятся к представителям всех конфессий.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ в Сочи, опроверг информацию о запрете визита далай-ламы на территорию страны.

— У нас не самое большое количество буддистов в России живёт, мы относимся ко всем одинаково — и к христианам, и к иудеям, представителям ислама, — заявил президент.

Путин отметил, что есть страны, где много буддистов, но при этом их отношения с далай-ламой "не в самом лучшем состоянии".

— Но тем не менее мы подумаем, — ответил он, отвечая на вопрос о возможности визита далай-ламы в Россию.

Ранее президент РФ пообещал приехать на Чукотку.