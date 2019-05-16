В Китае автомобиль протаранил группу прохожих, есть погибшие

#BREAKING: A vehicle smashed into pedestrians in Shenzhen, Guangdong Thursday night, causing 3 dead and multiple injured. Further investigation is underway. pic.twitter.com/5AS0RGBzHA — People's Daily, China (@PDChina) 16 мая 2019 г.

В китайской провинции Гуандун автомобиль протаранил прохожих. Под колёсами погибло три человека, сообщает газета "Жэньминь жибао".

По данным СМИ, много человек получили травмы, но их точное количество пока не известно. Также уточняется, что водитель не остановился, когда сбил первых прохожих, и продолжил движение.

Подробности ЧП уточняются. Пока не известно, было ли это намеренным актом или водитель потерял управление.