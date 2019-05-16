Бастрыкин взял на контроль ситуацию с "парком-призраком" в Рязани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возьмёт под личный контроль ситуацию в Рязани. Согласно заявлению журналистов на медиафоруме ОНФ, там власти подписали акт приёмки канатного городка и детской площадки, однако эта инфраструктура существует только на бумаге.

Бастрыкин поручил Управлению Следственного комитета РФ по Рязанской области незамедлительно организовать проверку.

— Выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавшим решения, касающиеся строительства объекта, — сказано на сайте ведомства.

О рязанской проблеме ранее сегодня рассказали президенту России Владимиру Путину на медиафоруме в Сочи. В свою очередь глава государства обратил внимание следственных органов на "парк-призрак".

Также на мероприятии после обращения жителей Иркутской области Путин призвал провести расследование причин пожаров в регионе.