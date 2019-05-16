Немецкие активисты залезли в газопровод, протестуя против "Северного потока — 2"

Участники акции хотят остановить строительство, так как дальнейшая добыча газа, по их мнению, опасна для экологии.

Акция под названием "Заткнуть "Северный поток — 2" проходит в немецком Врангельсбурге. Протестующие пробрались на территорию строительной площадки Eugal (газопровод-отвод, который пойдёт от побережья Балтийского моря по суше через Германию в Польшу и Чехию) и залезли непосредственно в трубу. По предварительным данным, это студенты-экологи, которые хотят остановить строительство, так как дальнейшая добыча газа, по их мнению, опасна для экологии.

Издание Focus сообщает, в акции принимает участие пять человек. Как глубоко они забрались, пока не известно. Экстренные службы обследуют тоннель диаметром менее полутора метров, чтобы убедиться, что с акционистами, по крайней мере, всё в порядке.

— Мы полагаем, что они залезли довольно далеко, — комментирует представитель местной полиции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наша страна готова до конца идти в реализации проекта "Северный поток — 2". Его слова стали ответом на законопроект, представленный в сенате США, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке российских трубопроводов.