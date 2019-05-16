Путин пообещал изучить вопрос о возрастной маркировке зрелищных мероприятий

В сложившейся путанице глава государства призвал не винить главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с маркировкой зрелищных мероприятий по возрасту. Журналистка на медиафоруме ОНФ отметила, что трудно понять различие между 0+ и 6+. Газете же часто приходится отвечать на иски Роскомнадзора за нарушение возрастной маркировки при публикации афиш.

— Я сам иногда смотрю с удивлением — 6+, ещё что-то. Трудно разобраться в этих плюсах, грань, конечно, она очень зыбкая, давайте будем считать, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров не виноват в том, что СМИ, сообщая о зрелищных мероприятиях, самостоятельно определяют возрастную категорию.

— Жаров, конечно, здесь ни при чём, он просто исполняет эти решения. Он же их не принимает, — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что кассирам разрешили требовать паспорта у посетителей кинотеатров, если у них возникли сомнения относительно возраста посетителя.