В России отозвали сотни автомобилей Lexus

На машинах заменят шины. Все ремонтные работы для автовладельцев проведут бесплатно.

Компания "Тойота Мотор" отзывает 420 автомобилей Lexus LS 500 и Lexus LS 350 с шинами типа run-flat, которые произвели с 11 января по 12 июля 2018 года.

— Причина отзыва заключается в том, что из-за некорректной сборки шины и колёсного диска существует вероятность возникновения трещины в упрочнённом слое боковины шины, — сообщает Росстандарт.

Отмечается, что трещина может со временем увеличиться и вызвать нехарактерную вибрацию при движении автомобиля. Кроме того, она может привести к потере устойчивости, что в свою очередь повышает риск возникновения аварийной ситуации.

На автомобилях заменят шины на новые. Все ремонтные работы для автовладельцев проведут бесплатно.

Ранее Лайф сообщал, что на автомобилях Aurus появятся специальные шины Pirelli.