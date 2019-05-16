Евро впервые с начала месяца опустился ниже 72 рублей

Рубль укрепляется на фоне роста цены нефти. Хотя сразу после майских праздников эксперты предрекали обратное.

Курс евро на Московской бирже снизился до отметки в 71,99 рубля, а доллар опустился до 64,4 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

В последний раз евро торговался ниже 72 рублей ещё в прошлом месяце — 29 апреля текущего года.

Напомним, в майские праздники российская валюта серьёзно подешевела. Седьмое число вообще стало одним из самых напряжённых дней на валютном рынке с начала года. Свою роль сыграло и ухудшение ситуации с торговыми переговорами между США и КНР. Конфликт обостряется, а это давит на экономики развивающихся стран и на их валюты, в том числе на рубль.

Каковы же прогнозы экспертов? Лайф собрал самые интересные мнения здесь.