Путин потребовал строжайше следить за стройкой заводов по утилизации мусора

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Путин потребовал строжайше следить за стройкой заводов по утилизации мусора

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Фото © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Президент России Владимир Путин заявил о важности строжайшего контроля над строительством мусороперерабатывающих заводов. Об этом он сказал на медиафоруме ОНФ.

Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения (решений о строительстве заводов по утилизации мусора.Прим. ред.) — и на государственном уровне, и на общественном с вашей помощью, — заявил президент.

Глава государства добавил, что в нашей стране десятилетиями формировали мусорные полигоны, которые никто не контролировал.

Всё уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться, — пояснил он.

Ранее Лайф сообщал, что Путин дал правительству поручение следить за тарифами на вывоз мусора, которые устанавливаются для населения.

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