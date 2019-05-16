Путин потребовал строжайше следить за стройкой заводов по утилизации мусора

Президент России Владимир Путин заявил о важности строжайшего контроля над строительством мусороперерабатывающих заводов. Об этом он сказал на медиафоруме ОНФ.
— Нужно строжайшим образом следить за качеством исполнения (решений о строительстве заводов по утилизации мусора. — Прим. ред.) — и на государственном уровне, и на общественном с вашей помощью, — заявил президент.
Глава государства добавил, что в нашей стране десятилетиями формировали мусорные полигоны, которые никто не контролировал.
— Всё уже перешло всякие границы, мы должны этим заняться, — пояснил он.
Ранее Лайф сообщал, что Путин дал правительству поручение следить за тарифами на вывоз мусора, которые устанавливаются для населения.
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