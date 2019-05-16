Мэрия Екатеринбурга проведёт опрос о строительстве храма по совету Путина

Читайте также

Мэрия Екатеринбурга проведёт опрос о строительстве храма по совету Путина

33

Фото с официального портала: © Екатеринбург.рф

Городские власти начнут собирать мнения местных жителей по этому проблемному вопросу уже с завтрашнего дня.

Власти Екатеринбурга прислушались к совету президента России Владимира Путина и решили провести опрос местных жителей по поводу строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощницу заместителя мэра города Екатерину Куземку.

— Опрос проводиться будет. Начнётся завтра. Подробности пока сказать не могу, — цитирует агентство слова собеседницы.

Вопрос о ситуации в Екатеринбурге Путину задали в рамках медиафорума ОНФ. Глава государства заявил, что местные власти должны учесть мнение местных жителей и непременно найти решение. В частности, он предложил провести опрос населения по этой проблеме.

И меньшинство должно подчиниться большинству, — добавил Путин.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×