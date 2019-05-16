В России резко сократилось число несчастных случаев на работе

По словам главы Роструда, в прошлом году было зафиксировано более десяти тысяч таких происшествий.

Число несчастных случаев на работе в России снизилось на 20% за последние пять лет. Об этом заявил глава Роструда Михаил Иванков, выступая на заседании Координационного совета уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.

По его словам, в 2018 году зафиксировано 10 796 таких случаев. Глава ведомства добавил, что Минтруд разработал проект закона, который направлен на предупреждение производственного травматизма.

Напомним, что сегодня в Казани начал работу Координационный совет российских уполномоченных по правам человека. Участники планируют обсудить в том числе темы, касающиеся трудовых прав граждан.