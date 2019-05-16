Аналитики рассказали о самых дешёвых квартирах в Москве

Студия площадью всего десять квадратных метров названа самым дешёвым жильём Москвы в этом мае. За очень скромное жильё на первом этаже панельной пятиэтажки в доме 1964 года продавцы хотят два миллиона рублей. Данные сайта недвижимости Domofond приводит "Лента.ру".
Квартиры-студии такой же площади предлагаются в районах Отрадное и Бибирево, обе расположены на первых этажах и стоят 2,15 и 2,7 миллиона рублей.
Ранее риелторы составили рейтинг самых дешёвых квартир для аренды в столице. Также Лайф приводил советы, как купить квартиру в новом доме и не потерять деньги.
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