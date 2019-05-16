Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей

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Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей

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Фото: © Shutterstock

Мужчина узнал о страшном диагнозе только в 84 года и старается соблюдать все условия терапии.

Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.

Люди живут с ВИЧ-инфекцией, живут долго, только этой весной столетие отметил пациент, живущий с ВИЧ, — передаёт слова Анны Поповой РИА "Новости".

По словам главы ведомства, пенсионер живёт благополучно. Диагноз ему поставили в 84 года.

Между тем количество ВИЧ-инфицированных на конец 2018 года достигло больше 896 тысяч. Из них девятнадцать россиян заразились вирусом при оказании медицинской помощи.

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