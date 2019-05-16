Скворцова прокомментировала Лайфу случай с отказом в химиотерапии онкобольной

Будут проведены детальные разбирательства. Министр между тем подчеркнула, что такого понятия, как паллиативная химиотерапия, не существует.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала разобраться со случаем отказа в химиотерапии онкобольной из Крыма. Об этом она заявила Лайфу.

— Мы обязательно разберёмся с этим случаем, — сказала она.

Скворцова добавила, что "не бывает паллиативной химиотерапии, это исключающие друг друга вещи". Химиотерапия — это часть лечения, а паллиативная помощь оказывается человеку, когда медицина уже бессильна".

Скворцова заверила, что ситуация будет изучена детально.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сегодня заявил, что поручит разобраться, почему онкобольной жительнице Севастополя Елене Красулиной отказали в химиотерапии. На медиафоруме ОНФ российскому президенту сообщили, что впоследствии она скончалась дома, так и не получив необходимой помощи.