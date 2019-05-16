Зеленский надеется, что впредь Верховная рада будет работать без проволочек

Избранный президент Украины Владимир Зеленский надеется, что впредь Рада будет работать без проволочек. Так он прокомментировал голосование в парламенте по поводу даты его инаугурации.
— Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная рада будет принимать решения без таких проволочек, — написал он в своём твите.
Напомним, сегодня депутаты Рады наконец приняли решение о дате инаугурации Владимира Зеленского и назначили церемонию на 20 мая.
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