Зеленский надеется, что впредь Верховная рада будет работать без проволочек

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Зеленский надеется, что впредь Верховная рада будет работать без проволочек

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Фото: © Facebook / Команда Зеленського

Так новоизбранный лидер Незалежной отреагировал на тот факт, что парламенту почти месяц потребовался на решение вопроса даты инаугурации.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский надеется, что впредь Рада будет работать без проволочек. Так он прокомментировал голосование в парламенте по поводу даты его инаугурации.

Парламент наконец определил дату инаугурации. Депутатам на размышления понадобился почти месяц. Надеюсь, что в дальнейшем Верховная рада будет принимать решения без таких проволочек, — написал он в своём твите.

Напомним, сегодня депутаты Рады наконец приняли решение о дате инаугурации Владимира Зеленского и назначили церемонию на 20 мая.

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