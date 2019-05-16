Путин поручил проработать включение географии в число обязательных экзаменов

Помимо этого глава государства поручил кабмину установить профессиональный праздник — День географа.

Президент России поручил Минобрнауки страны проработать возможность включения географии в список обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Сообщается, что этот вопрос должен прорабатываться совместно с Русским географическим обществом и Российским союзом ректоров.

Отдельное поручение глава государства дал правительству России — установить профессиональный праздник — День географа. Путин предлагает праздновать его 18 августа, в день основания Русского географического общества. Кроме того, кабмин должен будет предоставить проект указа президента об установлении почётного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".

Ранее глава Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уровень знания географии у россиян вырос за несколько лет проведения географического диктанта и оценивается на "твёрдую тройку".