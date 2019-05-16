Луна в Стрельце. Шаман и астролог сочли дату инаугурации Зеленского удачной

Верховная рада постановила, что новый президент вступит в свои права в понедельник, 20 мая. С дипломатической и процедурной точки зрения, вариант не лучший. Но магический шар обнадёживает: лучше и быть не может!

Шаман, экстрасенс и ясновидящая Елена Батыр по просьбе Лайфа оценила, насколько 20 мая является удачным днём для инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. В штабе политика приобиделись на парламент за то, что процедура назначена на понедельник: обычно она проходила по воскресеньям.

Ведунья успокаивает: так даже лучше. Пусть в понедельник собрать зарубежных гостей проблематичнее, чем в выходные, но это не проблема: скромная инаугурация ещё не говорит о слабом политическом старте.

— Вообще этот день нежелательный для веселья и торжественных мероприятий. 20 мая человек должен находиться дома, со своей семьёй. Но невзирая на общий фон дня, для Зеленского он пройдёт хорошо, можно сказать, со знаком плюс, — утверждает ясновидящая.

С точки зрения астрологии, день специфический: убывающая Луна в Стрельце угнетает разум и высвобождает эмоции. Но если суметь собраться, взять себя в руки и настроиться на рабочий лад — всё получится: Стрелец благоволит целеустремлённым.

— В зените гороскопа Зеленского на 20 мая будет Уран в Доме карьеры, продвижения и удачи. К тому же, Уран — это планета реформ. А поскольку он в благоприятном положении и сочетании, это значит, что Зеленский будет проводить реальные полезные и успешные реформы. Плюс ко всему — Уран будет в соединении с Венерой, которая всегда символизирует мир, любовь и благополучие. Меркурий будет в сочетании с Солнцем, что также сулит различные новшества, преобразования и реформы, — комментирует "Главреду" астролог Влад Росс.

День инаугурации, несомненно, задаёт тон всему президентству. И если он пройдёт без лишней церемониальности, по-деловому, — это даже лучше для Зеленского, уверена Елена Батыр. Слом привычных традиций привлечёт в его команду своих людей, молодых технократов, да и основной его избиратель — это молодёжь, поэтому темп его президентства будет быстрым, а изменения — динамичными.

Говоря о его внешней политике, в том числе, об отношениях с Россией, экстрасенс тоже настроена оптимистично.

— Он хочет воссоединения с Россией. Зеленский хочет, чтобы мы были как одна семья, — не сомневается ворожея. — Но он будет проводить эту политику аккуратно, постепенно, опасаясь отрицательной реакции своего электората. Последние 15–16 месяцев президентства станут для него самыми трудными, и, возможно, на этот период и придётся настоящий прорыв.

Напомним, что период двоевластия как такового на Украине слегка затянулся. Владимир Зеленский был избран новым президентом страны ещё 21 апреля, однако прежний лидер страны Пётр Порошенко не спешит отдавать ему власть и с помощью подконтрольных себе сил в украинском парламенте искусственно затягивал церемонию инаугурации.

Зеленский потребовал от парламента провести инаугурацию 19 мая и даже вывел своих сторонников на мирную акцию протеста под стенами Верховной рады. День выбрали только сегодня, 16 мая, чтобы у команды нового лидера не было времени как следует подготовиться.