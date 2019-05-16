Путин поручил установить 18 августа День географа

Президент России Владимир Путин поручил 18 августа установить профессиональный праздник — День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Отмечается, что это сделано "в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа". 18 августа — это день основания Русского географического общества.
Также президент поручил правительству представить проект указа об установлении почётного звания "Заслуженный географ Российской Федерации". Срок исполнения поручений — 1 декабря 2019 года.
Ранее Сергей Шойгу оценил знания россиян по географии на "твёрдую тройку".
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