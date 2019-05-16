Путин поручил установить 18 августа День географа

Также президент поручил правительству представить проект указа президента об установлении почётного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин поручил 18 августа установить профессиональный праздник — День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что это сделано "в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа". 18 августа — это день основания Русского географического общества.

Также президент поручил правительству представить проект указа об установлении почётного звания "Заслуженный географ Российской Федерации". Срок исполнения поручений — 1 декабря 2019 года.

Ранее Сергей Шойгу оценил знания россиян по географии на "твёрдую тройку".