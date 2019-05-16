Путин поручил установить 18 августа День географа

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Путин поручил установить 18 августа День географа

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Григорий Сысоев

Также президент поручил правительству представить проект указа президента об установлении почётного звания "Заслуженный географ Российской Федерации".

Президент России Владимир Путин поручил 18 августа установить профессиональный праздник — День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что это сделано "в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа". 18 августа — это день основания Русского географического общества.

Также президент поручил правительству представить проект указа об установлении почётного звания "Заслуженный географ Российской Федерации". Срок исполнения поручений — 1 декабря 2019 года.

Ранее Сергей Шойгу оценил знания россиян по географии на "твёрдую тройку".

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