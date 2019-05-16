Путин поручил изучить возможность распределения выпускников медвузов в сёла

Также президент призвал региональные власти обеспечить жильём врачей и учителей, которые решили устроиться на работу в малые населённые пункты.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести практику распределения выпускников медвузов в сёла и малые города. Глава государства пообещал обсудить эту идею с правительством.

— Давайте подумаем. Я попрошу министров к этому вернуться, — сказал президент.

Владимир Путин пообещал обсудить такую возможность с правительством. Он уточнил, что речь идёт о выпускниках вузов, которые учатся на бюджетной основе.

Ранее в этом году Путин поручил не вычитать налоги с выплат сельским учителям и врачам. А сами зарплаты президент предложил увеличить.