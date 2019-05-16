После страшной аварии под Калугой детям не дают заниматься танцами

Такой возможности лишилось около 30 детей, в том числе и те, кто находился в злополучном автобусе.

Детям из перевернувшегося в Калужской области автобуса после страшной аварии не дают заниматься танцами. Об этом Лайфу рассказала жительница города Ярцево, мама одиннадцатилетней Ксении Светлана Бородина, чей ребёнок в результате ДТП получил перелом таза и ключицы.

— Дети не занимаются танцами. Во Дворце культуры им запретили заниматься, ссылаясь на то, что наш хореограф в академическом отпуске, — рассказывает Бородина.

По её словам, директор ДК поставила преподавателю танцев ультиматум: либо она пишет заявление на отпуск, либо её уволят.

— Она написала на отпуск. Не знаю, с чем это связано. Возможно, что с уголовными делами на директора, — сказала мама одиннадцатилетней Ксении.

Без возможности заниматься танцами осталось около 30 детей, в том числе и те, которые находились в злополучном автобусе. По словам Бородиной, детей буквально выгнали из ДК, а хореографа попросили освободить гримёрку, которая была закреплена за ней четырнадцать лет. Там же были награды и костюмы. К слову, личные вещи они смогли забрать только спустя полгода.

— Мы написали письмо от лица родителей в адрес губернатора города. Когда хореографа Елену Александровну попросили освободить гримёрку — дети плакали. Якобы им (Дворцу культуры. — Прим. ред.) понадобилось помещение, — сказала Бородина.

Напомним, 3 февраля автобус с детской танцевальной группой перевернулся по пути из Ярцева в Калугу. В результате ДТП погибло семь человек, трое из которых дети, 38 человек получили травмы различной степени тяжести. Семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рублей.