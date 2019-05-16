В Казани задержали подозреваемого в сексуальных действиях со школьницами

Подозреваемый оказался причастен к совершению сразу пяти преступлений и свою вину полностью признаёт.

Правоохранительные органы Казани задержали 34-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Несколько дней назад в полицию обратились родители девочки 2006 года рождения с заявлением, что на одной из улиц Московского района города неизвестный трогал ноги ребёнка.

Было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера" и ч. 2 ст. 135 УК РФ "Развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста", сообщает сайт УМВД по Республике Татарстан.

Решением Кировского районного суда задержанный арестован, а следственные мероприятия продолжаются.

Днём ранее Лайф сообщал, что сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск мужчину, напавшего в лифте одного из жилых домов Уфы на 12-летнюю девочку.