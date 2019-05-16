Депутаты принесли в Раду петлю для виселицы и бросались ею

Инцидент произошёл, когда обсуждалась дата проведения инаугурации Владимира Зеленского.

Сегодня на заседании украинского парламента один из депутатов бросил в другого петлю для виселицы. Фото инцидента опубликовано в "Фейсбуке" украинским фотографом Яном Доброносовым.

— Момент длился секунду, Михаил Бондарь бросил петлю в Каплiна (представителя Блока Петра Порошенко Сергея Каплина. — Прим. ред.), — написано под фото.

Всё произошло в ходе обсуждения Верховной радой даты проведения инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Петлю в представителя "Блока Порошенко" бросил депутат от "Народного фронта" Михаил Бондарь.

Также украинские СМИ сообщают, что с петлёй в руках на заседании выступал депутат объединения "За Зеленского" Виталий Куприй.

Напомним, сегодня абсолютным большинством голосов была выбрана дата инаугурации Владимира Зеленского. За проведение церемонии вступления в должность 20 мая проголосовали 315 человек при необходимом минимуме — 226 голосов.