Первая леди Украины дала советы Елене Зеленской

Среди них — не слушать политтехнологов и "каких-то протоколистов", а также не думать, что муж "тебе что-то должен".

Марина Порошенко, которая до 20 мая является первой леди Украины, поделилась опытом со своей преемницей Еленой Зеленской.

— Хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам политтехнологов и каких-то протоколистов и делала то, к чему у неё лежит душа, когда она видит, что не может не делать чего-то полезного для общества, — рассказала в эфире "Радио НВ" супруга Петра Порошенко.

Кроме того, Марина Порошенко посоветовала не ожидать цветов от мужа и не думать, что "он тебе что-то должен". Она призналась, что получает букеты от Петра Порошенко только в праздники — годовщину свадьбы и дни рождения.

Напомним, Елена Зеленская официально вступит в должность первой леди 20 мая. Именно в этот день состоится инаугурация Владимира Зеленского.