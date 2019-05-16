Путин заявил о наращивании российских военных аппаратов на орбите в 1,5 раза

Также выросли возможности орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигационной системы.

За последние шесть лет была проведена колоссальная работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

— Её состав обновлён практически на 80% и увеличен в 1,5 раза, — указал российский лидер.

По словам Путина, от способности эффективно решать задачи, связанные с обеспечением безопасности в космическом пространстве, во многом зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. Так, наша страна последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении, отметил президент.

— Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства, — перечислил глава государства.

Эта тема поднималась и на недавнем заседании Совбеза. Путин призвал глубоко модернизировать космическую отрасль, а также заявил, что, если Россия будет топтаться на месте в сфере космоса, наверстать упущенное будет невозможно.