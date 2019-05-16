Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Он отметил, что космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении "последовательно развивается".

— Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракетоносителей российского и иностранного производства, — сказал Путин.

На этом же мероприятии глава государства заявил о наращивании российских военных аппаратов на орбите в полтора раза.

Этой стратегической системе руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание, заявлял ранее первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС Игорь Морозов.