Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

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Путин рассказал о развитии системы предупреждения ракетного нападения

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Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Более 150 баллистических ракет и ракетоносителей было отслежено российскими подразделениями из космоса за три года, сообщил президент России Владимир Путин на военном совещании в Сочи.

Он отметил, что космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении "последовательно развивается".

Благодаря его работе за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракетоносителей российского и иностранного производства, — сказал Путин.

На этом же мероприятии глава государства заявил о наращивании российских военных аппаратов на орбите в полтора раза.

Этой стратегической системе руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание, заявлял ранее первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС Игорь Морозов.

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