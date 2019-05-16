Aurus признан автомобилем года в номинации "Прорыв"

Победителям в других номинациях стали Toyota Rav 4, Skoda Octavia, Hyundai Solaris и другие.

На премии "Автомобиль года — 2019", прямую трансляцию которой ведёт Лайф, назвали лучшие марки и модели автомобилей. К результатам на премии пришли через онлайн-голосование, а не через любовь экспертов к определённых брендам.

Прорывом года признан президентский лимузин Aurus. Новинкой года назвали Kia Ceed. Любимой маркой в массовом сегменте назвали Volkswagen. А любимой маркой в премиальном сегменте назвали BMW.

В номинации "Легенда Авто.ру" победил Toyota Rav 4. Лучшим автомобиле для такси стал Skoda Octavia, а лучшим автомобилем для каршеринга — Hyundai Solaris. В номинации "Самый узнаваемый китайский бренд" победу одержал Cherry. А проектом года назвали "Московский электробус".

"Аурус", который пока производят только для государственных нужд и VIP-персон, показали публике осенью прошлого года. На автомобилях передвигается глава государства, российские премьер-министр и некоторые министры. Aurus-кабриолет появился на параде Победы 9 мая. Скоро на автомобилях появятся специальные шины Pirelli.